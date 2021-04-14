В Украине улучшилась и стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в социальной сетях.

— Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницу попали на 2 тыс. пациентов меньше, чем в позапрошлом. Также мы видим снижение количества заболевших, — отметил Степанов.

Он утверждает, что Украина выдержала очередной скачок заболеваемости коронавирусом. В частности, в некоторых регионах улучшилась ситуация. Например, Ивано-Франковская и Закарпатская области вышли из красной зоны.

Министр добавил, что адаптивный карантин помог пережить пик третьей волны пандемии в Украине без паники и с минимальными ограничениями.

— Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной, — подытожил Степанов.

В то же время НАН Украины в обзоре за 7-13 апреля тоже отметила, что Украина прошла пик заболеваемости Covid-19 и сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Источник: Максим Степанов