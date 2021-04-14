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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Количество госпитализаций Covid-больных в Украине уменьшилось, а пациентов на ИВЛ — выросло

В Украине начало уменьшаться количество больных коронавирусом, которым нужна госпитализация, но заполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет.

коронавірус лікарня

Такие данные обнародовала Национальная академия наук в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 7-13 апреля. В частности, новых госпитализаций было на 7% меньше, чем неделю назад.

Но ученые отмечают, что беспокойство вызывает количество занятых коек с подачей кислорода, которое выросло сразу на 10%. Кроме того, на 9% увеличилось количество пациентов, которые нуждаются в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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В то же время ученые НАН добавляют, что улучшения динамики госпитализаций больных Covid-19 стоит ожидать примерно через две недели.

Коронавирус в Украине

В Национальной академии наук также заявили, что Украина прошла пик заболеваемости Covid-19. В частности, динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает на то, что период плато пройден и началось снижение.

В то же время по летальным случаям пиковый период в Украине еще не преодолен. Но уменьшения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Источник: НАН

Фото: УНИАН

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