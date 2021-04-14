Американская компания Pfizer провела исследование своей вакцины и не нашла доказательств возникновения риска тромбоэмболических осложнений, которые могли бы возникнуть после введения их препарата.

Об этом компания заявила в социальных сетях.

— Компания Pfizer провела широкую оценку текущих совокупных показателей безопасности вакцины Pfizer/BioNTech BNT162b2, которая не дает оснований сделать вывод, что артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения с тромбоцитопенией или без нее являются риском, который ассоциируется с использованием нашей вакцины от Covid-19, — отметили в Pfizer.

Они добавили, что анализировали все выявленные побочные реакции после вакцинации, о которых сообщали до 27 марта 2021 года.

Заявление компании появилась после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний и Управление по продовольствию и медикаментам США рекомендовали приостановить вакцинацию от Covid-19 препаратом компании Johnson&Johnson, поскольку после введения их препарата у шести людей появилась редкая болезнь, связанная с тромбами.

Кроме того, компания Moderna после третьего этапа испытаний заявила, что эффективность ее вакцины составляет 90% через две недели после введения второй дозы. Также защита остается в течение шести месяцев. Ранее компания оценивала эффективность своей вакцины в 94,1%.

Препарат также эффективен на 95% против тяжелого течения заболевания. В течение года компания будет обновлять данные об устойчивости антител, эффективности против бессимптомного течения болезни. Moderna также не выявила связи между образованием тромбов и введением этой вакцины.

В то же время Европейская комиссия сообщила, что не будет продлевать контракты с фармацевтическими компаниями, которые производят вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Вместо этого Евросоюз намерен сосредоточиться на препаратах с использованием технологии передачи РНК, таких как американские вакцины Pfizer и Moderna.