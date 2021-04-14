В сборнике, выпущенного при информационной поддержке Центра общественного здоровья Минздрава, назвали противопоказания к вакцинации против Covid-19, а также объяснили, кому можно делать прививки.

Первоначально нельзя вакцинировать людей моложе, чем указано в инструкции к препарату. То есть, если в документе указано, что вакцинация только 18 лет, то людям до этого возраста нельзя иммунизироваться.

Противопоказания к вакцинации

аллергические реакции на компоненты препарата;

тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;

лихорадка (температура свыше 38°C).

В то же время важно понимать, что если у вас в анамнезе аллергии, это не обязательно означает, что организм плохо отреагирует на вакцину, поскольку бывают аллергии на различные вещества. В Минздраве отмечают, что аллергия могла проявиться не на компоненты именно этого препарата.

Однако вакцину от коронавируса стоит вводить в организм под наблюдением врача, чтобы специалист мог помочь в случае тяжелой аллергической реакции. Авторы сборника отмечают, что люди, которые имели тяжелую аллергическую реакцию после первой дозы вакцины, не должны получать вторую дозу.

Вакцинация после аллергии

Вакцинацию проводят медицинские работники, которые могут оказать помощь в случае проявления аллергической реакции. Они просят пациента побыть в больнице или амбулатории еще некоторое время. Если произойдет тяжелая реакция, то медики смогут оказать человеку неотложную помощь.

В то же время эксперты отмечают, что если у вас есть аллергия на пыльцу или пыль, то иммунизироваться можно. Бытовая или сезонная аллергии не является противопоказанием для одной вакцинации. Противопоказания — тяжелая аллергия на компоненты препарата или предыдущую введенную дозу вакцины.

Вакцинация во время простуды или температуры

Простуда или насморк с температурой меньше 38°C не является препятствием для вакцинации. Однако авторы сборника советуют украинцам вакцинироваться в другое время, так как эти симптомы могут быть проявлениями Covid-19. Для обеспечения безопасности от заражения медицинских работников не рекомендуется иммунизироваться в это время.

Вакцинация людей старшего возраста

В Минздраве отмечают, что старший возраст — не является противопоказанием к вакцинации против коронавируса. Кроме того, именно эти люди находятся в группе риска тяжелого течения заболевания.

Вакцинация после перенесенной ОРВИ

После ОРВИ или простуды можно вакцинироваться против коронавируса с любым интервалом, даже через неделю после выздоровления.

Вакцинация ВИЧ-позитивных людей

В сборнике отмечают, что именно люди с этим заболеванием находятся в группе риска. Препараты Covid-19, разрешенные к использованию в Украине, относятся к инактивированным вакцинам. Такие препараты — безопасны для ВИЧ — позитивных людей.

Вакцинация во время бронхиальной астмы

Бронхиальная астма не является противопоказанием к иммунизации против коронавируса. Кроме того, астма — это показания для приоритетной вакцинации. Поскольку люди, страдающие этим заболеванием, рискуют стоит заболеть или получить осложнения от коронавируса. Именно по этой причине эксперты отмечают, что этим людям нужна иммунизация.

Відповіді на запитання про вакцинацію від Covid-19 — МОЗ by Юля Захарченко on Scribd

Вакцина от коронавируса

Американская компания Pfizer провела исследование своей вакцины против коронавируса и не нашла доказательств возникновения риска тромбоза, который мог бы проявится после введения препарата.

В компании отметили, что анализировали все выявленные побочные реакции после вакцинации, о которых сообщали до 27 марта 2021 года.

Заявление компании появилось после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний и Управление по продовольствию и медикаментам США рекомендовали приостановить вакцинацию от Covid-19 препаратом компании Johnson&Johnson, поскольку после введения их препарата у шести людей появилась редкая болезнь, связанная с тромбами.