По состоянию на утро 14 апреля в Киеве зафиксировано 1 457 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице заболели 180 066 человек.

За сутки 47 пациентов умерли от осложнений Covid-19, всего в Киеве зарегистрирован 4 021 летальный случай.

В то же время 713 человек преодолели болезнь за последние сутки, за все время — 112 534.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: