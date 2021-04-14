По состоянию на утро 14 апреля в Киеве зафиксировано 1 457 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице заболели 180 066 человек.
За сутки 47 пациентов умерли от осложнений Covid-19, всего в Киеве зарегистрирован 4 021 летальный случай.
В то же время 713 человек преодолели болезнь за последние сутки, за все время — 112 534.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.