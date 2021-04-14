Продление локдауна в Киеве, снижение Covid-заражений в Украине и лидерство страны по смертности от болезни. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 14 апреля.

Сovid-ситуация в Украине

В Киеве продлили карантин до 30 апреля. В частности, транспорт в столице будет работать исключительно по спецпропускам, а школы и детсады останутся закрытыми.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе увеличилось количество детей, больных коронавирусом, которые нуждаются в кислородной поддержке. Так, в больницы за прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с Covid-19.

В то же время ученые заявили, что в Украине пройден пик заболеваемости Covid-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Однако, по словам ученых, заполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, — выросла на 10% в период с 7 по 13 апреля.

Между тем в государстве в целом записались в лист ожидания на вакцинацию 450 тыс. человек. Больше всего желающих привиться в Киеве — 137 891.

Украина вошла в тройку стран Европы с наибольшей смертностью от коронавируса в сутки. По состоянию на 13 апреля в стране умерло 457 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Covid-ситуация в мире

Компания Pfizer провела исследование своей вакцины и не нашла доказательств возникновения тромбов после прививки.

В то же время в Италии две дозы вакцины от коронавируса получили уже 4 млн человек. В результате осложнений от Covid-19 в стране умерло 115 тыс. человек.

Кроме того, Европейская комиссия не планирует продлевать контракты с производителями вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Однако ЕС намерен сосредоточиться на американских препаратах Pfizer и Moderna.

В мире за весь период пандемии коронавирусом заболели 137,3 млн человек. Выздоровело более 110 млн человек, умерло — около 2,9 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В тройку лидеров по количеству инфицированных входят США (32 млн), Индия (13,6 млн) и Бразилия (13,5 млн).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировано 14 553 новых случая коронавируса. В общем инфицировалось 1 887 338 украинцев.

За сутки от коронавируса умерло 467 человек, выздоровели — 12 384.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

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