В настоящее время существуют различные методы контрацепции. Однако важно знать, какие из них подходят для организма и являются защитой от различных заболеваний.

Об этом рассказал Фактам ICTV акушер-гинеколог Андрей Устинов в программе Есть здоровый вопрос. По его словам, ни один метод контрацепции не является эффективным на 100%, однако можно подобрать наиболее комфортные и безопасные методы для женщины и мужчины.

— Чаще всего пациентки используют комбинированные оральные контрацептивы, внутриматочную спираль (женщины среднего возраста, которые уже родили), спермициды — введение во влагалище свечей или крема, содержащих специальных вещества, которые могут уничтожать сперматозоиды на слизистой влагалища женщины, — отметил врач.

По словам врача, оральная контрацепция подходит практически всем. Однако этот метод не защищает женщину от инфекций, передающихся половым путем, как то гонорея, трихомониаз, хламидиоз.

Но стоит отметить, что перед использованием комбинированных оральных контрацептивов женщине обязательно нужно посетить врача и обследовать организм: сделать скрининговое профилактическое исследование органов брюшной полости, проверить сгущение крови, работу почек и печени.

Устинов утверждает, что этот метод контрацепции может вызвать тромбоз, который приводит к инфаркту и инсульту. Поэтому женщинам, которые курят и имеют хронические заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, запрещено их принимать.

— Если же во время приема оральных контрацептивов женщина испытывает головные боли, ухудшение общего самочувствия, стоит проконсультироваться с врачом и прекратить принимать эти препараты. Эти симптомы могут свидетельствовать о риске появления тромбоза. Но, когда женщина перестает принимать контрацептивы, побочные эффекты исчезают, — добавил врач.

В то же время определенные ограничения есть и в применении внутриматочной спирали. Так, ее может использовать женщина, которая уже родила, ведь после родов у нее расширяется цервикальный канал шейки матки, что способствует легкому введению спирали.

Также для контрацепции используют внутриматочные колпачки. Однако врач утверждает, что эффективность такого метода низка.

— Можно использовать презервативы, барьерные методы, спермициды, свечи, кремы, оральные контрацептивы. Все зависит от самой женщины, ее половой жизни и общего состояния, — подытожил гинеколог.

Когда ребенку следует рассказать о контрацепции

Начинать воспитывать правильное восприятие своего тела нужно с первых лет жизни.

Тема безопасного секса и контрацепции актуальна с семи-девяти лет, когда у большинства детей просыпается живой интерес к этому процессу. Тогда уже нужно отходить от собачек и кошечек, и следует называть все своими именами.

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