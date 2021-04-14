В Киеве увеличилось количество детей, больных коронавирусом, требующих кислородной поддержки.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По ого словам, в больницы прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом коронавирус. А также 311 больных — с подозрением на коронавирус и пневмониями.

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— Как видим, не уменьшается, к сожалению, количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4 261 пациент с коронавирусом. 3 173 пациента — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 728 человек. С аппаратами ИВЛ — 65 больных, — отметил Виталий Кличко.

Также он отметил, что сложнее стало течение болезни у детей. В стационарах увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержки.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 14 апреля в Киеве зафиксировано 1 457 новых случаев коронавируса, в больницы госпитализировали 225 пациентов. За весь период пандемии в столице заболели 180 066 человек.

За сутки 47 пациентов умерли от осложнений Covid-19, всего в Киеве зарегистрирован 4 021 летальный случай.

В то же время 713 человек преодолели болезнь за последние сутки, за все время — 112 534.