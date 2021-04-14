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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Украина прошла пик заболеваемости Covid-19 — НАН

В Украине пройден пик заболеваемости Covid-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Коронавірус, карантин

Об этом заявила Национальная академия наук Украины в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 7-13 апреля 2021 года.

Ученые утверждают, что в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось количество новых заражений за сутки. Они отметили, что официальная статистика может несколько искажать данные из-за нерегулярности внесения устаревших случаев.

— Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение, — отметили ученые.

В то же время они добавили, что по летальным случаям пиковый период в Украине еще не преодолены, а начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

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Кроме того, ученые указали в обзоре, что чаще всего коронавирус подтверждают у людей от 50 до 69 лет.

— Анализ возрастной структуры инфицированных, больных и умерших показал, что по сравнению с осенней волной кардинальных изменений не произошло. Количество мужчин в летальной статистике снизилось с 53,3% в сентябре до 46,9% в марте, при этом доля мужчин, которые были инфицированы или госпитализированы, оставалась постоянной в течение всего периода, около 40%, — говорят ученые.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавируса. В больницу попали 5 063 человека. В то же время победили болезнь — 12 384 пациентов, умерли — 467.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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