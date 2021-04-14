Украина в тройке лидеров среди стран Европы по смертности от Covid-19

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Так, Украина вошла в тройку стран Европы по смертности от коронавируса за сутки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. По состоянию на 13 апреля первое место по количеству смертей от Covid-19 за сутки заняла Польша (644), второе — Италия (476), а третье — Украина (457).

В то же время по количеству выявленных случаев инфицирования Covid-19 лидерами в Европе являются Франция (39 113), Италия (13 447), Польша (13 227), Украина (11 680) и Германия (10 772).

Среди 213 стран мира Украина заняла 11 место по количеству новых случаев коронавируса за сутки. В тройке антилидеров — Индия (более 185 тыс.), Бразилия (более 80 тыс.) И США (более 77 тыс.).

За все время пандемии на коронавирус заболели более 138 млн человек. Смогли победить эту болезнь — более 111,1 млн, а от осложнений умерли 2,8 млн жителей.

Активных случаев за 13 апреля в мире — более 24 млн, из них серьезные или критические — более 106 тыс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавируса. Всего за период пандемии инфицировалось 1 887 338 человек.

За сутки выздоровели 12 384 пациентов, а умерли — 467. Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

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