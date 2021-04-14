По состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 14 553 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 5 063 людям. Всего за период пандемии инфицировалось 1 887 338 человек.
Коронавирус 14 апреля — статистика Минздрава
- Выздоровели 1 442 618 пациентов, за сутки — 12 384;
- Летальных случаев 38 225, за сутки — 467;
- Проведено тестирований 8 770 753, за сутки — 134 342.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
- г. Киев — +1 457;
- Винницкая область — +380;
- Волынская область — +374;
- Днепропетровская область — +606;
- Донецкая область — +837;
- Житомирская область — +392;
- Закарпатская область — +157;
- Запорожская область — +876;
- Ивано-Франковская область — +162;
- Киевская область — +845;
- Кировоградская область — +120;
- Луганская область — +321;
- Львовская область — +963;
- Николаевская область — +422;
- Одесская область — +906;
- Полтавская область — +900;
- Ровенская область — +616;
- Сумская область — +463;
- Тернопольская область — +469;
- Харьковская область — 1 255;
- Херсонская область — +208;
- Хмельницкая область — +854;
- Черкасская область — +581;
- Черновицкая область — +204;
- Черниговская область — +185.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 апреля 403 553 украинца получили вакцину от коронавируса.
За последние сутки вакцинировались 15 152 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.