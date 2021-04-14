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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

В Украине 14 553 новых случаев коронавируса, более 400 человек умерли

По состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 14 553 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 5 063 людям. Всего за период пандемии инфицировалось 1 887 338 человек.

коронавірус, карантин, транспорт, трамвай, Київ

Коронавирус 14 апреля — статистика Минздрава

  • Выздоровели 1 442 618 пациентов, за сутки — 12 384;
  • Летальных случаев 38 225, за сутки — 467;
  • Проведено тестирований 8 770 753, за сутки — 134 342.
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Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

коронавірус в Україні 14 квітня

 

  • г. Киев — +1 457;
  • Винницкая область — +380;
  • Волынская область — +374;
  • Днепропетровская область — +606;
  • Донецкая область — +837;
  • Житомирская область — +392;
  • Закарпатская область — +157;
  • Запорожская область — +876;
  • Ивано-Франковская область — +162;
  • Киевская область — +845;
  • Кировоградская область — +120;
  • Луганская область — +321;
  • Львовская область — +963;
  • Николаевская область — +422;
  • Одесская область — +906;
  • Полтавская область — +900;
  • Ровенская область — +616;
  • Сумская область — +463;
  • Тернопольская область — +469;
  • Харьковская область — 1 255;
  • Херсонская область — +208;
  • Хмельницкая область — +854;
  • Черкасская область — +581;
  • Черновицкая область — +204;
  • Черниговская область — +185.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 апреля 403 553 украинца получили вакцину от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 15 152 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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