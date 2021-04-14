По состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 14 553 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 5 063 людям. Всего за период пандемии инфицировалось 1 887 338 человек.

Коронавирус 14 апреля — статистика Минздрава

Выздоровели 1 442 618 пациентов, за сутки — 12 384;

Летальных случаев 38 225, за сутки — 467;

Проведено тестирований 8 770 753, за сутки — 134 342.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

г. Киев — +1 457;

Винницкая область — +380;

Волынская область — +374;

Днепропетровская область — +606;

Донецкая область — +837;

Житомирская область — +392;

Закарпатская область — +157;

Запорожская область — +876;

Ивано-Франковская область — +162;

Киевская область — +845;

Кировоградская область — +120;

Луганская область — +321;

Львовская область — +963;

Николаевская область — +422;

Одесская область — +906;

Полтавская область — +900;

Ровенская область — +616;

Сумская область — +463;

Тернопольская область — +469;

Харьковская область — 1 255;

Херсонская область — +208;

Хмельницкая область — +854;

Черкасская область — +581;

Черновицкая область — +204;

Черниговская область — +185.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 апреля 403 553 украинца получили вакцину от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 15 152 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.