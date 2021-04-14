Исследования показали, что коронавирус поражает все системы организма, и даже после выздоровления последствия могут проявляться в течение длительного времени. Вернуть человека к полноценной жизни как можно скорее — чрезвычайно важная задача.

Именно поэтому сейчас большое внимание уделяется не только лечению Covid-19, но и реабилитации постковидных пациентов. Об этом Фактам ICTV эксклюзивно рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Недавно вступил в силу Закон о реабилитации в сфере здравоохранения, который обеспечил законодательную основу для внедрения современных подходов в предоставлении реабилитационной помощи. Но, учитывая сегодняшние реалии, Минздрав предложил Национальной службе здоровья выделить пакет услуг в рамках программы медицинских гарантий, предусматривающий предоставление услуг по реабилитации после перенесенного Covid-19.

Разработаны также стандарты медицинской помощи по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. К общей реабилитации уже привлечено 337 медицинских учреждений Минздрава. На их базе можно проводить и постковидные реабилитационные мероприятия.

— В регионах уже получили задание определить сеть медицинских учреждений, подчиненных Минздраву, в том числе и профильные санатории, в которых будут предоставлять услуги по реабилитации пациентов, перенесших Covid-19, — сказал Степанов.

Реабилитационные учреждения в некоторых областных центрах уже начали принимать пациентов с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции. Так, в Государственном научно-практическом центре Реабилитация в Ужгороде уже 6 пациентов с поражением легочной системы прошли полный курс, сейчас в центре находятся 28 человек.

— Очень важно, чтобы в заведении была мультидисциплинарная команда для оказания реабилитационной помощи, — подчеркнул министр.

В Ужгородском центре есть и необходимая материально-техническая база, и кадры, имеющие опыт реабилитации людей после тяжелых пневмоний. Итак, центр отвечает всем критериям, предъявляемым для медучреждений, претендующих на участие в программе постковидной реабилитации. Министр отметил, что и в Виннице есть определенные успехи в этом направлении.

Кроме медицинских учреждений, научно-практических центров, к реабилитации постковидных пациентов будут привлечены и научные институты Минздрава, Национальной академии медицинских наук Украины, а также профильные санатории, которые подчинены Министерству.

Планы у Министерства большие. А как они будут финансироваться?

— Сейчас мы используем имеющиеся средства, выделенные на общую реабилитацию, — сказал Максим Степанов. — Но мы надеемся на дополнительное финансирование такого важного дела, как восстановление здоровья наших граждан, преодолевших тяжелую болезнь. Правительство должно найти средства на это.

Пребывание на реабилитации пациентов бесплатное. Министр выразил надежду, что это будет касаться и санаториев МЗ.

— В санаториях, которым утвержден реабилитационный постковидный пакет, пребывание будет бесплатным, — сказал министр. — Задумка такова. Конечно, во многих областях Украины сегодня есть не только государственные, но и частные санатории. Их тоже приобщают к реабилитационной программе. Так, санатории Прикарпатья всех форм собственности уже предлагают постковидные комплексные лечебно-диагностические процедуры.

Что нужно для того, чтобы попасть на реабилитацию

— Достаточно направления семейного врача или узкого специалиста, в зависимости от того, какая система организма пострадала, — заверил Степанов. — Не нужно дополнительно сдавать ПЦР-тесты. Ничего другого.

Если вы перенесли коронавирус легко, это не значит, что последствий болезни нет. Пройдите обследование, на всякий случай. Читайте об этом подробнее в материалах Факты ICTV.