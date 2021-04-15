Более трети жителей Киева, а именно 37%, заявили, что уже переболели коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг. Так, 64% опрошенных утверждают, что получили положительный тест.

35% наблюдали у себя симптомы Covid-19, но теста не делали. По данным опроса, 42% людей сообщили, что легко перенесли заболевание, 42% — средне, а 9% — тяжело. В то же время не болели коронавирусом — 60% респондентов.

Кроме того, 60% людей утверждают, что лично знают людей, страдающих Covid-19. Еще 42% отметили, среди людей, которых они лично знали есть те, кто умер от заболевания. 57% сказали, что в их окружении не было летальных исходов от коронавируса.

— За последние месяц почти вдвое выросло количество тех, кто выразил желание лично сделать прививку от коронавируса (с 27% до 50%). 48% не готовы вакцинироваться. Больше последних среди молодой возрастной категории, — добавили в отчете опроса.

Опрос провели 10-11 апреля 2021 среди 1 200 респондентов. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95, не более 2,8%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 апреля в Украине обнаружили 16 427 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 433 человека. 11 148 человек выздоровели за последний день.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

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Источник: Социологическая группа Рейтинг