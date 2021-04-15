Черновицкая и Львовская области могут выйти из красной зоны на следующей неделе

Уже со следующей недели Черновицкая и Львовская области могут выйти из красной зоны эпидемической опасности.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 15 апреля.

— Черновицкая и Львовская области уже на следующей неделе могут выйти из красной зоны. В частности, Львовская область должна увеличить уровень тестирования на 50%, — отметил он.

По словам Ганиченка, близки к выходу также Харьковская и Одесская области. В то же время Киев может выйти из красной зоны после окончания усиленного карантина в городе 30 апреля. Попасть в красную зону может Днепропетровская область.

Также он добавил, что ситуация в Украине с коронавируса стабилизировалась. Уровень госпитализации в Украине за неделю снизился на 11%.

— Выписки продолжают расти и превышают уровень госпитализации. Загруженность кроватей начала снижаться. Показатель смертности также стабилизировался, — подытожил Ганиченко.

В то же время Украина остается лидером по летальности и количеством новых случаев Covid-19 среди стран Европы.

Кроме того, генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина утверждает, что увеличение уровня заболеваемости, летальности и ухудшение течения Covid-19, которое наблюдается с начала 2021 года, связано с циркуляцией мутировавших штаммов в Украине.

Источник: KSE