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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Covid-19 может стать заболеванием только отдельных групп людей — эксперт ВОЗ

Со временем коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием или же поражать лишь людей определенных возрастных групп.

коронавірус, карантин

Такое мнение высказала эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград.

— Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция, — отметила Наталия Виноград.

Однако, сколько уйдет на это времени, пока неизвестно, добавила она.

Пандемия коронавируса

Уже больше года миру приходится жить в новых реалиях из-за распространения коронавируса.

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Несмотря на появление вакцин и карантинные меры, вирус пока не удалось преодолеть.

Подробнее о пандемии коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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