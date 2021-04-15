Со временем коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием или же поражать лишь людей определенных возрастных групп.

Такое мнение высказала эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград.

— Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция, — отметила Наталия Виноград.

Однако, сколько уйдет на это времени, пока неизвестно, добавила она.

Пандемия коронавируса

Уже больше года миру приходится жить в новых реалиях из-за распространения коронавируса.

Несмотря на появление вакцин и карантинные меры, вирус пока не удалось преодолеть.

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