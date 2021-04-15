Современный мир очень динамичен, и социальные сети окутали людей повсеместно. И даже с учетом того, что та или иная публикация в соцсетях может спровоцировать неоднозначную реакцию, сама тема для человечества не нова.

Ведь люди веками записывали свою повседневную жизнь в личные дневники. Но тот факт, что дети активно участвуют в онлайн-жизни, очень настораживает многих родителей. Специалисты убеждены, что на самом деле не все так страшно.

Как рассказала Фактам ICTV психоаналитик Катерина Грандэ, ребенок может сам создать страницу в соцсети тогда, когда он к этому готов психологически. И тогда, когда он точно знает, для чего ему это нужно, и имеет определенная цель.

— Касаемо психологической зрелости для того, чтобы заводить соцсети, то четких рамок просто не существует. Ведь один ребенок может и в восемь лет вести блог, в котором будет рассказывать, как делает оригами или разводит муравьев. И этот ребенок будет психологически созревшим для того, чтобы делиться с миром какой-то информацией или тем, что он делает. А другой ребенок и в 12-13 лет может бояться “выйти в люди” и написать в соцсетях, что он любит или чем увлекается, — говорит психоаналитик

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Также Грандэ подчеркнула, что в ведении соцсетей глобально нет ничего плохого, так как это один из способов коммуникации. И лишать ребенка коммуникации – это сделать его социальным изгоем.

— Просто с ребенком надо иметь доверительные отношения и открыто поговорить о том, какого рода эта коммуникация в Интернете. Какая цель у ребенка — собирать лайки, показывая что-то интересное, или просто общаться с определенными людьми. Ребенок должен осознавать и наделять смыслом свое пребывание в соцсетях. И родителям обязательно следует это обсудить со своим ребенком, — замечает врач.

Психологи, опираясь на опыт своих клиентов, мы убеждены, что сейчас намного проще и даже педагогичнее поучаствовать с ребенком в челлендже, к примеру в TikTok, чем запретить ему эту соцсеть вообще.

— И тут на первый план выходит принцип доверия между родителями и ребенком, и причастности к интересам своего чада, в частности. Ведь то, что кажется глупостью для взрослых, совершенно может не являться глупостью для детей. Когда родители разделяют увлечения своих детей, у них больше шансов, что доверие будет максимальным. И тогда если какой-то подозрительный незнакомец, к примеру, напишет ребенку, он без страха покажет эту переписку своим родителям. А это очень важно и может уберечь от разного рода трагедий, — отметила Гранде.

При этом многих волнует вопрос: должны ли родители контролировать детей в социальных сетях? Психоаналитик подчеркнула, что родительский контроль за ведением блога/страницы в соцсетях ребенка – обязателен.

— Это важно для безопасности ребенка, а не просто с позиции родительского любопытства, — подытожила она.

Правила безопасности в социальных сетях для детей и родителей:

Узнайте больше о соцсетях. Выясните, какие приложения и сайты интересуют вашего ребенка. Прочтите обзоры приложений и возрастные ограничения;

Если у вас нет учетной записи в соцсети, которую хочет использовать ваш ребенок, то заведите ее. Изучите все подводные камни сайта;

Научите ребенка размещать сообщения на сайтах. Удаление сообщения не означает, что оно исчезло навсегда. Все их онлайн-публикации, комментарии, лайки и репосты являются частью их цифрового следа. Размещение неприемлемого контента может повлиять на их репутацию в Интернете. Сейчас это может показаться неважным, но потенциально может навредить в будущем;

Расскажите детям о важности конфиденциальности. Многие сайты соцсетей запрашивают имена, даты рождения, названия школ и место проживания. Учите своих детей, что личная информация — это табу для интернета.

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