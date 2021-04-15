Вакцины от COVAX, стабилизация в Европе и польза от американской сыворотки Johnson&Johnson — Факты ICTV собрали главные новости о пандемии в Украине и мире за 15 апреля.

Уже в пятницу 16 апреля Украина должна получить первую партию вакцины в рамках программы COVAX.

Речь идет о 117 тыс. доз препарата производства компаний Pfizer и BioNTech, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Третий этап испытаний израильской вакцины от Covid-19 могут провести в Украине, с последующим производством на наших мощностях, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

— Израиль пока изучает соответствующее предложение. Я надеюсь, что его воспримут положительно, — подчеркнул дипломат.

В Черкасской области уже пятый день подряд не делают прививок от коронавируса, хотя в регионе фиксируют большое количество новых случаев, за минувшие сутки в области обнаружили 747 заражений.

Зато Киев, который находится в красной зоне, может перейти в оранжевую, если заполненность коек с кислородом будет не более 65%, рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, показатель заболеваемости коронавирусом в столице стабилизировался по сравнению с прошлой неделей.

Коронавирус в мире

Швейцария с 19 апреля начинает возвращаться к привычной жизни и постепенно снимать ограничения.

С понедельника в стране позволят организовывать общественные мероприятия и открывать летние веранды в ресторанах и кафе.

Ослабляет ограничения и Бельгия, там власть избрала стратегию осторожного снятия карантина.

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С 19 апреля возобновляют очное обучение в школах и позволят осуществлять необязательные поездки, а с 26 апреля должны возобновить работу все виды магазинов.

Положительный эффект от прививки вакциной Johnson&Johnson превышает риск, заявил доктор медицинских наук, заместитель Председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник компании Пол Стоффельс.

Стоффельс также добавил, что компания верит в положительное соотношение пользы и риска препарата.

Карантин в Украине

По состоянию на 15 апреля, красная зона адаптивного карантина установлена уже в 13 регионах — это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой остаются Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, а остальные регионы — в оранжевой.