По состоянию на утро 15 апреля в Киеве зафиксировано 1 625 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице обнаружили 113 240 случаев заболевания.

За последние сутки госпитализированы 154 больных коронавирусом.

Заболели:

933 женщин (от 18 до 94 лет);

633 мужчины (от 18 до 91 лет);

59 детей (от 2 месяцев до 17 лет).

За сутки 51 пациент умер от осложнений Covid-19, всего в Киеве зарегистрировано 4 072 летальных исхода.

В то же время 706 человек преодолели болезнь за последние сутки, за все время — 113 240.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Дарницком (310), Деснянском (238) и в Подольском (224) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: