По состоянию на утро 15 апреля в Киеве зафиксировано 1 625 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице обнаружили 113 240 случаев заболевания.
За последние сутки госпитализированы 154 больных коронавирусом.
Заболели:
- 933 женщин (от 18 до 94 лет);
- 633 мужчины (от 18 до 91 лет);
- 59 детей (от 2 месяцев до 17 лет).
За сутки 51 пациент умер от осложнений Covid-19, всего в Киеве зарегистрировано 4 072 летальных исхода.
В то же время 706 человек преодолели болезнь за последние сутки, за все время — 113 240.
Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Дарницком (310), Деснянском (238) и в Подольском (224) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.