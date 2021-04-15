PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Третья по смертности от Covid-19: Украина снова в лидерах среди стран Европы

Украина снова вошла в тройку лидеров по уровню летальности от коронавируса среди стран Европы за сутки.

карантин

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. По состоянию на 14 апреля первое место по количеству смертей от Covid-19 в сутки заняла Польша (803), второе — Италия (469), а третье — Украина (467).

Больше всего больных обнаружили в Индии (199 569), США (78 076) и Бразилии (75 998), Украина (14 553) занимает 12 место в мире и пятое в Европе.

Читайте
В Украине увеличился уровень летальности Covid-19 из-за новых штаммов

За все время пандемии коронавирусом заболели более 138,8 человек. Смогли победить эту болезнь — более 114 млн, а от осложнений умерли 2,9 млн жителей.

Активных случаев за 14 апреля в мире — более 21 млн, из них серьезные или критические — более 106 тыс.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировали 16 427 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19, за последние сутки умерли 433 человека, выздоровели — 11 148 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Worldometers

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка