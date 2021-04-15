Украина снова вошла в тройку лидеров по уровню летальности от коронавируса среди стран Европы за сутки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. По состоянию на 14 апреля первое место по количеству смертей от Covid-19 в сутки заняла Польша (803), второе — Италия (469), а третье — Украина (467).

Больше всего больных обнаружили в Индии (199 569), США (78 076) и Бразилии (75 998), Украина (14 553) занимает 12 место в мире и пятое в Европе.

За все время пандемии коронавирусом заболели более 138,8 человек. Смогли победить эту болезнь — более 114 млн, а от осложнений умерли 2,9 млн жителей.

Активных случаев за 14 апреля в мире — более 21 млн, из них серьезные или критические — более 106 тыс.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировали 16 427 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19, за последние сутки умерли 433 человека, выздоровели — 11 148 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

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