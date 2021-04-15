Исследования Оксфордского университета показали, что после перенесенного коронавируса (Covid-19) в восемь раз возрастает риск образования тромбоза, чем после прививки вакциной AstraZeneca.

Церебральный венозный тромбоз ученые наблюдали у 39 человек на 1 млн. Пациентов с Covid-19. В то же время после вакцинации тромбоз появился только в пяти на 1 млн. Человек, прививались вакциной AstraZeneca.

— Мы пришли к двум важным выводам. Во-первых, Covid-19 заметно увеличивает риск возникновения тромбоза церебральных вен, — заявил профессор Пол Гаррисон. — Во-вторых, риск (образование тромбов — Ред.) После болезни выше, чем после прививки современными вкацинами, даже для тех, кому до 30 лет. Читайте Третья по смертности от Covid-19: Украина снова в лидерах среди стран Европы

Гаррисон добавил, что это надо учитывать при сравнении рисков и преимуществ вакцинации.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) предложила внести тромбоз в перечень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Но ограничивать использование этой вакцины не стало.

Преимуществ от использования этой вакцины больше, чем рисков. Хоть побочные эффекты после иммунизации этим препаратом фиксируют, однако такие случаи встречаются редко.

Источник: Sky News.