Городская схема вакцинации от Covid-19 будет впервые расширена, чтобы включить в нее людей в возрасте от 16 до 29 лет.

Власти Гонконга стремятся повысить спрос населения на прививки от коронавируса. Так, только около 8% из 7,5 миллионов жителей Гонконга прошли вакцинацию от коронавируса.

Секретарь государственной службы Патрик Нип убежден, что расширение схемы позволит 6,5 миллионам жителей страны сделать прививки.

— Мы призываем общественность вакцинироваться от Covid-19 как можно скорее, чтобы не было новой вспышки заболевания, — сказал он.

Отметим, что медленные темпы вакцинирования в Гонконге были вызваны снижением доверия к китайской вакцине Sinovac и опасениями побочных реакций. В феврале 2021 года в городе стартовала вакцинация жителей препаратом Sinovac, а в марте уже предлагали вакцину, разработанную BioNTech/Pfizer.

Эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград заявила, что со временем коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием или же поражать лишь людей определенных возрастных групп.