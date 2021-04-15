Украина уже в пятницу, 16 апреля, ожидает поставок вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Речь идет о 117 тыс. дозах в рамках инициативы COVAX.

Об этом 15 апреля заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Предварительно мы ожидаем ее (партию, — Ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедут 117 тыс. доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду, — отметил Максим Степанов.

Ранее в Минздраве заявляли, что Украина должна получить вакцину до конца этой недели.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с конца февраля проходит иммунизация.

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Прививки делают индийским веществом, страна ожидает поставки вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech.

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Источник: УНН