Украина уже в пятницу, 16 апреля, ожидает поставок вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Речь идет о 117 тыс. дозах в рамках инициативы COVAX.
Об этом 15 апреля заявил глава Минздрава Максим Степанов.
— Предварительно мы ожидаем ее (партию, — Ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедут 117 тыс. доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду, — отметил Максим Степанов.
Ранее в Минздраве заявляли, что Украина должна получить вакцину до конца этой недели.
Вакцинация против коронавируса
В Украине с конца февраля проходит иммунизация.
Прививки делают индийским веществом, страна ожидает поставки вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech.
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Источник: УНН