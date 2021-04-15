Украинские полярники потенциальными донорами костного мозга

Украинские полярники с антарктической станции Академик Вернадский (UAC) стали потенциальными донорами костного мозга.

12 сотрудников хотят присоединиться к Украинскому реестру доноров костного мозга. Поэтому они взяли с собой конверты для забора образцов в Антарктиду и сделали это прямо там.

Некоторые из полярников уже вернулись в Украину. 15 апреля они передадут конверты с образцами Роману Куцю, главе Украинского реестра доноров костного мозга. Чтобы образцы исследовали и впоследствии включили сотрудников к потенциальным донорам.

Также на этой неделе в Национальной детской специализированной больнице Охматдет уже провели одну трансплантацию костного мозга от неродственного донора, а 15 апреля проведут вторую. Стволовые клетки из-за границы доставлять представители Украинского реестра доноров костного мозга и доставят их в Охматдет, где проведут ТКМ.







Украинские полярники хотят присоединится к реестру доноров костного мозга / 2 фотографии

Сейчас все семь неродственных трансплантаций выполнили благодаря донорству иностранцев. Однако общая потребность в ТКМ для Украины — 2 700 операций в год. Из них неродственные трансплантации ежегодно необходимы 100-150 детям и 600-800 взрослым.

Украинский реестр сейчас насчитывает более три тысячи потенциальных доноров, но чтобы найти своего донора должно быть хотя бы 20-40 тыс. потенциальных доноров. Чтобы не искать донора за границей, а найти его среди украинцев, нужно пополнять реестр. Полярники присоединились именно ради этого.

Недавно в Охматдет впервые пересадили почку. Новый орган получила 12-летняя девочка из Харьковской области, которая родилась с проблемами с почками.

У девочки отказали почки и отец согласился стать донором. Операция прошла успешно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.