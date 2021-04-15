В Украине начали вакцинацию от коронавируса препаратом CoronaVac паралимпийцев и олимпийцев накануне их участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Первыми прививки получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация является добровольной, спортсмены пришли на нее сознательно, а после прививки все чувствовали себя хорошо.

— Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы — гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача — сохранить их здоровье и жизнь, — отметил он.

Спортсменов вакцинируют китайским препаратом производства компании Sinovac, который недавно прибыл в Украину и прошел лабораторную проверку.

Также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт добавил, что основная задача — создать условия, чтобы все украинские спортсмены, которые будут представлять Украину на международной арене, были здоровыми.

— В директивных документах и ​​в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц указано, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь — безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ, — отметил Гутцайт.

Вакцинация в Украине

В Украине кампания вакцинации стартовала 24 декабря. Недавно в страну прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac — прививка препаратом началось 13 апреля.

Первоначально вакцинировать будут маломобильные группы населения и людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, педагогов, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году, сотрудников полиции.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Вадим Гутцайт