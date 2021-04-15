Увеличение уровня заболеваемости, летальности и ухудшение течения Covid-19, которое наблюдается с начала 2021 года, связано с циркуляцией мутировавших штаммов в Украине.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина во время пресс конференции Штаммы SARS-CoV-2: чем грозят мутации вируса? 15 апреля.

— Мы начали регистрировать штаммы в этом году и практически в 21 регионе доказана циркуляция британского штамма. В одном регионе Полтавской области обнаружен южноафриканский штамм. Они распространяются и это вполне естественно, — отметил Родина.

По его словам, Министерство здравоохранения отправляет на геномный анализ штаммов образцы вируса в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, также они сотрудничают с организациями в Украине, которые проводят секвенирование.

А уже летом этого года Минздрав планирует запустить секвенатор на базе Центра общественного здоровья.

Родина добавил, что в течение 10 месяцев 2020 года коронавирусом заболело более миллиона человек, в то время, как за 3,5 месяца 2021 года этот показатель достиг уже 808 тыс. Это превышает прошлогодние значения в три раза. Также в 2020 году Covid-19 диагностировали у 93 тыс. человек старше 70 лет, а в 2021 году количество таких пациентов достигло 95,5 тыс.

В 2020 году уровень летальности заболевания составил 1,7%, а в 3,5 месяцев 2021-го — 2,3%. По словам специалиста, Украина прошла пик заболеваемости и сейчас количество случаев болезни снижается.

Министр здравоохранения Максим Степанов и ученые из НАН также считают, что в стране улучшилась и стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

По словам министра, Ивано-Франковская и Закарпатская области вышли из красной зоны. Однако сложной ситуация остается в Киеве, Хмельницкой, Полтавской и Львовской областях.