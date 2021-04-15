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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Украине снова более 400 смертей от Covid-19 и 16 427 новых случаев

В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировали 16 427 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

Коронавирус

Всего в Украине зафиксировали 1 903 765 ​​случаев Covid-19.

Госпитализация понадобилась 4 229 пациентам.

От осложнений, которые вызвал коронавирус за последние сутки умерли 433 человека, всего — 38 658.

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11 148 человек выздоровели за последний день, всего — 1 453 766.

За последний день в Украине провели 119 615 тестирований (в частности методом ПЦР — 51344, методом ИФА — 20017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 48254).

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

  • г. Киев — 1625 случаев / 2220 прививок;
  • Винницкая область — 450 случаев / 195 прививок;
  • Волынская область — 397 случаев / 503 прививки;
  • Днепропетровская область — 1005 случаев / 2560 прививок;
  • Донецкая область — 961 случай / 440 прививок;
  • Житомирская область — 648 случаев / 826 прививок;
  • Закарпатская — 305 случаев / 310 прививок;
  • Запорожская область — 1015 случаев / 540 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 194 случая / 516 прививок;
  • Киевская область — 835 случаев / 112 прививок;
  • Кировоградская область — 183 случая / 680 прививок;
  • Луганская область — 292 случая / 250 прививок;
  • Львовская область — 748 случаев / 2340 прививок;
  • Николаевская область — 404 случая / 470 прививок;
  • Одесская область — 881 случай / 540 прививок;
  • Полтавская область — 627 случаев / 410 прививок;
  • Ровенская область — 505 случаев / 330 прививок;
  • Сумская область — 644 случая / 330 прививок;
  • Тернопольская область — 403 случая / 380 прививок;
  • Харьковская область — 1168 случаев / 230 прививок;
  • Херсонская область — 324 случая / 390 прививок;
  • Хмельницкая область — 1088 случаев / 720 прививок;
  • Черкасская область — 747 случаев / 0 прививок;
  • Черновицкая область — 252 случая / 260 прививок;
  • Черниговская область — 726 случаев / 192 прививки.

Коронавирус в Украине

Если сравнивать со статистикой коронавируса в Украине за 14 апреля, то еще вчера было зафиксировано 14 553 новых случая. Госпитализация понадобилась 5 063 лицам.

Больше всего случаев за сутки было зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

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