Ромашка аптечная – универсальное средство. Спектр ее действия чрезвычайно широк: от снятия спазмов кишечника до лечения кожной сыпи и прыщей. В домашних условиях из ромашки готовят чай, настой и отвар. Применяют как для приема внутрь, так и наружно.

О полезных свойствах ромашки и правилах ее заваривания Фактам ICTV рассказал врач-фитотерапевт Евгений Соничев.

Ромашка аптечная:

Выводит токсины;

Обладает отхаркивающими свойствами;

Налаживает работу желудочно-кишечного тракта;

Успокаивает нервы, нормализует сон;

Очищает и дезинфицирует кожу;

Содержит витамины А и D.

Чтобы ромашка не растеряла свои полезные вещества, ее нужно заваривать по правилам.

— Для принятия внутрь лучше готовить ромашковый настой или чай, — советует фитотерапевт. — Так сохраняются витамины, а для наружного применения подойдет отвар, он получается концентрированным, пить его нельзя.

Настои

Общеукрепляющий

Взять две столовые ложки измельченных цветков ромашки, залить 400 мл горячей воды, настаивать в течение часа. Принимать настой в теплом виде по полстакана три раза в день.

Применяют при заболеваниях мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта.

Успокоительный

Залить 250 мл кипятка чайную ложку цветков ромашки, накрыть, настаивать около часа. Процедить. Принимать перед сном. Можно с медом. Снимает напряжение, помогает избавиться от бессонницы.

Очищающий лосьон

Запарить в термосе одну столовую ложку цветков ромашки с 250 мл кипятка. Настаивать пять дней, взбалтывая ежедневно. Процедить, добавить одну чайную ложку этилового спирта. Лосьон очищает и отбеливает кожу, снимает воспаление.

Если вкус и запах ромашки не нравится, можно добавлять ее в сборы других трав.

Отвары

Отвары готовят в основном для наружного применения. Взять две столовые ложки ромашки, залить 500 мл воды, кипятить 10-15 минут. Остудить.

Иногда отвар назначают при болезнях желудка. Тогда его лучше приготовить на водяной бане. Взять две столовые ложки ромашки, сложить в ковш и залить 250 мл теплой воды. Ковшик поставить в кастрюлю на подставку. Подождать, пока содержимое ковша начнет закипать, и убавить огонь. Готовить отвар на водяной бане следует не меньше 20 минут. Процедить и долить теплой воды до первоначального объема. Принимать в теплом виде три раза в день по полстакана.

Согласно поверью есть дни, когда все свойства лекарственных трав усиливаются многократно.