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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Как уменьшить риск распространения Covid-19 в самолете — исследование

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) провел новое исследование, чтобы выяснить, как уменьшить риск распространения Covid-19 в самолете.

Как уменьшить риск распространения Covid-19 в самолете — исследование

Если в самолетах оставлять средние сидения для пассажиров пустыми, то это может “убить” жизнеспособность вируса на 57%.

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Особенно это актуально в связи с тем, что пассажиры на борту самолета могут снимать маски, когда едят или пьют.

Отмечается, что защитные маски стали обязательным атрибутом для полетов и путешествий и, к счастью, пока зафиксировано очень мало случаев распространения Covid-19 на борту самолетов.

Тем временем, в Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировали 16 427 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника. Всего в Украине зафиксировали 1 903 765 ​​случаев Covid-19. Госпитализация понадобилась 4 229 пациентам.

Подробнее о пандемии коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: CDC

Фото: Pixabay

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