Диабет — это хроническое, но управляемое состояние, при котором организм пытается контролировать уровень сахара в крови.

Не секрет, что людям с диабетом следует придерживаться сбалансированной диеты, которая обеспечивает достаточно энергии и помогает поддерживать здоровый вес. Но так хочется порой чего-то сладкого. И именно фрукты могут помочь сладкоежкам отказаться от конфет и других продуктов с низкой питательной ценностью.

— Безусловно все знают, что фрукты — это полезный пищевой продукт. Они содержат витамины, минералы, воду и источники пищевых волокон. Для полноценного питания крайне важно употреблять фрукты каждый день. Кроме того, фрукты играют важную роль в нормальном пищеварении и метаболизме, незаменимы и в диетическом питании, — говорит врач-терапевт, диетолог Елена Погребняк.

Но мало кто задумывается над тем, какие опасности может вызвать бесконтрольное употребление большого количества фруктов ежедневно. А связано это с тем, что фрукты содержат много природных сахаров (сахарозу, фруктозу, глюкозу).

— Во-первых, при чрезмерном употреблении фруктов с высоким гликемическим индексом можно набрать лишний вес. Это если превысить суточную калорийность больше, чем расход энергии в процессе двигательной активности. Во-вторых, чрезмерное употребление фруктов с высоким гликемическим индексом приводит к скачку выброса инсулина, — отмечает диетолог.

И если такие выбросы инсулина будут регулярными (в ответ на чрезмерное употребление очень сладких фруктов), то может развиться сахарный диабет 2 типа.

Погребняк уточнила, что вероятность развития сахарного диабета повысится, если у человека, например, есть склонность к этому заболеванию или другие факторы риска.

— Ассоциация диетологов Украины рекомендует употреблять до 300 граммов фруктов в сутки: лучше съедать по одной горстке два раза в день, — подчеркнула она.

При этом врач-терапевт напомнила, что людям, у которых есть лишний вес или сахарный диабет, рекомендуется употреблять фрукты и ягоды с низким или средним гликемическим индексом. И не желательно употреблять – с высоким гликемическим индексом.

— А еще важно помнить, что лучший фрукт — это овощ! — подытожила Елена Погребняк.

Фрукты с низким ГИ (гликемический индекс): яблоко, авокадо, киви, нектарины, апельсин, персик, слива, айва, гранат, абрикос, смородина, вишня, лимон, голубика, малина, клюква, грейпфрут, клубника.

Фрукты со средним ГИ: инжир, ананас, папайя, дыня.

Фрукты с высоким ГИ: финики, арбуз, виноград, хурма, манго.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день 422 миллиона человек во всем мире страдают от диабета.