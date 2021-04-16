По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 1 921 244 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается напряженной, за сутки — 17 479 новых больных.
Среди новых случаев — 709 детей и 378 медработников.
В общем от вируса умерли 39 096 человек, за сутки — 438. Выздороветь удалось за время пандемии 1 465 820 украинцам, за последний день — 12 054 людям.
За все время на территории Украины провели 8 869 518 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 47 421.
Вакцинация в Украине
432 817 человек вакцинировали с начала прививочной кампании в Украине, за сутки — 13 520 украинцев.
Коронавирус в регионах
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали за сутки в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.
Статистика в регионах:
- Винницкая область — 404 случая/225 прививок;
- Волынская область — 426 случаев/688 прививок;
- Днепропетровская область — 1 332 случая/385 прививок;
- Донецкая область — 686 случаев/460 прививок;
- Житомирская область — 530 случаев/678 прививок;
- Закарпатская — 162 случая/420 прививок;
- Запорожская область — 787 случаев/558 прививок;
- Ивано-Франковская область — 150 случаев/497 прививок;
- Киевская область — 926 случаев/97 прививок;
- Кировоградская область — 182 случая/300 прививок;
- Луганская область — 290 случаев/200 прививок;
- Львовская область — 1 365 случаев/2 650 прививок;
- Николаевская область — 400 случаев/237 прививок;
- Одесская область — 1 315 случаев/893 прививки;
- Полтавская область — 688 случаев/352 прививки;
- Ровенская область — 554 случая/470 прививок;
- Сумская область — 723 случая/250 прививок;
- Тернопольская область — 460 случаев/487 прививок;
- Харьковская область — 1 377 случаев/230 прививок;
- Херсонская область — 316 случаев/280 прививок;
- Хмельницкая область — 892 случая/680 прививок;
- Черкасская область — 953 случая/165 прививок;
- Черновицкая область — 276 случаев/310 прививок;
- Черниговская область — 676 случаев/238 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 15 апреля, в стране обнаружили 1 903 765 случаев Covid-19.
За день заболели 16 427 граждан.
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