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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

17 479 случаев Covid-19 за сутки: эпидситуация в Украине остается напряженной

По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 1 921 244 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается напряженной, за сутки — 17 479 новых больных.

карантин, коронавірус, мати з дитиною

Среди новых случаев — 709 детей и 378 медработников.

В общем от вируса умерли 39 096 человек, за сутки — 438. Выздороветь удалось за время пандемии 1 465 820 украинцам, за последний день — 12 054 людям.

За все время на территории Украины провели 8 869 518 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 47 421.

Вакцинация в Украине

432 817 человек вакцинировали с начала прививочной кампании в Украине, за сутки — 13 520 украинцев.

Коронавирус в регионах

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали за сутки в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.

Статистика в регионах:

  • Винницкая область — 404 случая/225 прививок;
  • Волынская область — 426 случаев/688 прививок;
  • Днепропетровская область — 1 332 случая/385 прививок;
  • Донецкая область — 686 случаев/460 прививок;
  • Житомирская область — 530 случаев/678 ​​прививок;
  • Закарпатская — 162 случая/420 прививок;
  • Запорожская область — 787 случаев/558 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 150 случаев/497 прививок;
  • Киевская область — 926 случаев/97 прививок;
  • Кировоградская область — 182 случая/300 прививок;
  • Луганская область — 290 случаев/200 прививок;
  • Львовская область — 1 365 случаев/2 650 прививок;
  • Николаевская область — 400 случаев/237 прививок;
  • Одесская область — 1 315 случаев/893 прививки;
  • Полтавская область — 688 случаев/352 прививки;
  • Ровенская область — 554 случая/470 прививок;
  • Сумская область — 723 случая/250 прививок;
  • Тернопольская область — 460 случаев/487 прививок;
  • Харьковская область — 1 377 случаев/230 прививок;
  • Херсонская область — 316 случаев/280 прививок;
  • Хмельницкая область — 892 случая/680 прививок;
  • Черкасская область — 953 случая/165 прививок;
  • Черновицкая область — 276 случаев/310 прививок;
  • Черниговская область — 676 ​​случаев/238 прививок.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 15 апреля, в стране обнаружили 1 903 765 случаев Covid-19.

За день заболели 16 427 граждан.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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