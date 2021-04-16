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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

3 млн умерших в мире: Украина на шестом месте по смертности от Covid-19

По состоянию на 16 апреля в мире от коронавируса умерли 3 млн человек, а заболели еще 845 408, что является самым высоким суточным количеством с 8 января.

3 млн умерших в мире: Украина на шестом месте по смертности от Covid-19

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Так, лидерами по количеству новых заражений являются Индия (216 850), Бразилия (80 529) и США (74 479).

По количеству новых случаев за сутки Украина находится на 12 месте в мире с 16 427 больными — между Колумбией (16 918 больных), и Перу (13 326). Среди европейских стран Украина — на пятом месте.

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В то же время по количеству смертей от Covid-19 Украина (433) на втором месте среди стран Европы, а в мире на шестом. Больше всего смертей в Европе зафиксировали в Польше — 683.

За сутки в мире умерли 13 839 больных. Болеют 17,9 млн человек в мире, однако выздоровели 118,7 млн.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 17 479 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 438 человек. В то же время выздоровели — 12 054 человека.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано за сутки в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Worldometers

Фото: Pexels

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