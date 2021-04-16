План обследования определяет врач после клинического осмотра. Оценка ритма сердца проводится в первую очередь по данным электрокардиограммы (ЭКГ) сердца в состоянии покоя, часто осуществляется длительный мониторинг ЭКГ (в течение 1, 2, 3 суток или больше). Этот метод получил название по фамилии автора — холтеровский. Для оценки состояния структур сердца проводится эхокардиограмма (УЗИ) сердца. Назначают также лабораторные исследования. Если по результатам этого пакета информации недостаточно, пациента направляют на дополнительные методы — стресс-тесты, электрофизиологические исследования, МРТ сердца и тому подобное.