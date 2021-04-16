PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Лариса Божко |
Аритмия сердца: симптомы, причины, лечение

Аритмия сердца: симптомы, причины, лечение

Есть аритмии — нарушения сердечного ритма, которые не требуют лечения, а есть такие, которым необходимо большое внимание и вмешательство медицины. О том, когда обращаться к врачу при нарушениях работы сердца, Фактам ICTV рассказала врач-кардиолог клиники Оберег, доктор медицинских наук Елена Червонопиская.

Что такое аритмия

Понятие аритмия сердца — очень широкое, оно включает большое количество различных состояний и означает изменение нормальной частоты сердечных сокращений, регулярности сокращения, изменение источника электрического возбуждения сердца, а также нарушение проведения электрического импульса по миокарду.

Какие симптомы аритмии

Ощущения или жалобы могут быть совершенно разными: сердцебиение (ритмичное или неритмичное), редкое биение сердца, перебои в работе сердца, “толчки или замирания” сердца, дискомфорт в груди, головокружение, эпизоды потери сознания, одышка и тому подобное. Возможны также бессимптомные аритмии.

Причины аритмии

Чаще всего аритмия не является самостоятельным заболеванием. Она может возникать вследствие изменений эндокринной и нервной регуляции сердца на фоне различных болезней миокарда, особенно если страдает структура клеток сердца (миокардиоцитов), сочетание нарушения структуры и регуляции сердца.

Когда обращаться к врачу

Нужно понимать, что учащенное сердцебиение во время волнения — это чаще всего нормальная реакция организма, которая специального лечения не требует. Но обратиться к врачу и пройти диагностику, в том числе профилактическое обследование, в любом случае будет правильно. Самостоятельно определять план обследования не желательно.

Какое обследование необходимо при аритмии

План обследования определяет врач после клинического осмотра. Оценка ритма сердца проводится в первую очередь по данным электрокардиограммы (ЭКГ) сердца в состоянии покоя, часто осуществляется длительный мониторинг ЭКГ (в течение 1, 2, 3 суток или больше). Этот метод получил название по фамилии автора — холтеровский. Для оценки состояния структур сердца проводится эхокардиограмма (УЗИ) сердца. Назначают также лабораторные исследования. Если по результатам этого пакета информации недостаточно, пациента направляют на дополнительные методы — стресс-тесты, электрофизиологические исследования, МРТ сердца и тому подобное.

Как лечить аритмию

Самостоятельно категорически нельзя назначать себе антиаритмические препараты! Только врач определяет необходимость лечения и способ лечения. В зависимости от типа/вида аритмии оно может быть медикаментозным или хирургическим (абляция, имплантация искусственного водителя ритма и т.д.).

Фото: Pixabay

Теги: ,
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка