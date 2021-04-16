Что такое аритмия
Понятие аритмия сердца — очень широкое, оно включает большое количество различных состояний и означает изменение нормальной частоты сердечных сокращений, регулярности сокращения, изменение источника электрического возбуждения сердца, а также нарушение проведения электрического импульса по миокарду.
Какие симптомы аритмии
Ощущения или жалобы могут быть совершенно разными: сердцебиение (ритмичное или неритмичное), редкое биение сердца, перебои в работе сердца, “толчки или замирания” сердца, дискомфорт в груди, головокружение, эпизоды потери сознания, одышка и тому подобное. Возможны также бессимптомные аритмии.
Причины аритмии
Чаще всего аритмия не является самостоятельным заболеванием. Она может возникать вследствие изменений эндокринной и нервной регуляции сердца на фоне различных болезней миокарда, особенно если страдает структура клеток сердца (миокардиоцитов), сочетание нарушения структуры и регуляции сердца.
Когда обращаться к врачу
Нужно понимать, что учащенное сердцебиение во время волнения — это чаще всего нормальная реакция организма, которая специального лечения не требует. Но обратиться к врачу и пройти диагностику, в том числе профилактическое обследование, в любом случае будет правильно. Самостоятельно определять план обследования не желательно.
Какое обследование необходимо при аритмии
План обследования определяет врач после клинического осмотра. Оценка ритма сердца проводится в первую очередь по данным электрокардиограммы (ЭКГ) сердца в состоянии покоя, часто осуществляется длительный мониторинг ЭКГ (в течение 1, 2, 3 суток или больше). Этот метод получил название по фамилии автора — холтеровский. Для оценки состояния структур сердца проводится эхокардиограмма (УЗИ) сердца. Назначают также лабораторные исследования. Если по результатам этого пакета информации недостаточно, пациента направляют на дополнительные методы — стресс-тесты, электрофизиологические исследования, МРТ сердца и тому подобное.
Как лечить аритмию
Самостоятельно категорически нельзя назначать себе антиаритмические препараты! Только врач определяет необходимость лечения и способ лечения. В зависимости от типа/вида аритмии оно может быть медикаментозным или хирургическим (абляция, имплантация искусственного водителя ритма и т.д.).