Мужчина заболел Covid-19 и излечился от рака

В Великобритании продолжается дискуссия по поводу того, что 61-летний британец, больной лимфомой Ходжкина — рак крови — избавился от всех раковых клеток после того, как заболел Covid-19.

Врачи, ведущие больного, обсуждают этот случай в “Британском журнале гематологии”. Они объясняют, что 61-летний “еще не начал химиотерапию болезни”, когда заболел коронавирусом. Медики предполагают, что “коронавирусная инфекция может быть причиной ремиссии”.

— Мы считаем, что Covid-19 вызвал противоопухолевый иммунный ответ “, — говорит Сара Чаллонер, работающая в больнице Королевского Корнуолла в Труро.

Эксперты допускают также, что у больного возникло большое количество Т-клеток. Это лейкоциты, которые могут уничтожать зараженные вирусом клетки.

Профессор Майкл фон Бергвельт, онколог и инфекционист, объяснил, что очень редко, но наблюдается явление, когда общая инфекция может притормозить онкозаболевание. Впервые оно было описано в 1893 году.

Абсолютно редкой считает эксперт ремиссию рака из-за коронавируса. Он также призывает учитывать так называемые “спонтанные ремиссии”, когда рак отступает даже без вмешательства медицины.

— Будут, конечно, единичные случаи пациентов, у которых рак исчезает после заражения Covid-19, — подчеркнул фон Бергвельт. — Однако очень сомнительно, что с этой конкретной вирусной инфекцией такие случаи будут чаще, чем с другими инфекциями. Это придется проверять в исследованиях.

Профессор также не советует сознательно заражаться коронавирусом. Потому что Covid-19 может стать также пусковым механизмом для развития рака.

— У нас также много пациентов, у которых рак развивается из-за инфекции, — пояснил врач.

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Источник: Focus