Наука не стоит на месте, и ученые уже создали генетические химеры. Данный термин используется для описания одного организма с генами от нескольких особей.

Профессор Института Солка в Калифорнии Хуан Карлос Исписуа Бельмонте утверждает, что речь не идет о создании полнорослой особи с чертами человека.

Во время эксперимента ученые ввели по 25 стволовых клеток человека в каждый эмбрион обезьяны, которые были взяты спустя 6 дней после оплодотворения. Было обнаружено, что клетки человека успешно интегрировались в 132 эмбриона макак и спустя десять дней 103 эмбриона остались живыми и даже развивались. Но на 19 день только 3 химеры остались живы. И уже после этого все гибридные эмбрионы были уничтожены.

Отмечается, что это уже не первое исследование по созданию химер. А биологи заявляют, что с помощью таких экспериментов намерены побороть дефицит донорских органов во всем мире.

— Мы показали, что стволовые клетки человека выжили и даже создали дополнительные, — сказал Бельмонте.

В то же время исследования подобного рода вызывают нешуточную обеспокоенность в среде научного сообщества.

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Источник: Global News