Глава Еврокомиссии вакцинировалась от Covid-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила первую прививку от коронавируса.

Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

— После того, как мы сделали 100 млн прививок в ЕС, я очень рада, что сегодня получила свою первую дозу вакцины от Covid-19. Вакцинация еще больше будут набирать обороты, поскольку поставка (вакцин, — Ред.) в ЕС ускоряется. Чем быстрее мы делаем прививки, тем быстрее мы сможем контролировать пандемию, — отметила она.

Вакцинация спортсменов в Украине

В Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac профессиональных спортсменов, которые будут представлять страну на соревнованиях в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

Первыми прививки против Covid-19 получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины. Спортсменов иммунизируют вакциной Sinovac от коронавируса, которая прошла лабораторную проверку в Украине.

Фото: Урсула фон дер Ляйен

Источник: Урсула фон дер Ляйен