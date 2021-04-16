Глава Еврокомиссии вакцинировалась от Covid-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила первую прививку от коронавируса.
Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
— После того, как мы сделали 100 млн прививок в ЕС, я очень рада, что сегодня получила свою первую дозу вакцины от Covid-19. Вакцинация еще больше будут набирать обороты, поскольку поставка (вакцин, — Ред.) в ЕС ускоряется.
Чем быстрее мы делаем прививки, тем быстрее мы сможем контролировать пандемию, — отметила она.
Вакцинация спортсменов в Украине
В Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac профессиональных спортсменов, которые будут представлять страну на соревнованиях в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
Первыми прививки против Covid-19 получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины. Спортсменов иммунизируют вакциной Sinovac от коронавируса, которая прошла лабораторную проверку в Украине.
Фото: Урсула фон дер Ляйен
Источник: Урсула фон дер Ляйен