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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Кличко о последствиях Covid-19: у людей случаются инфаркты и выпадают волосы

Многим из тех, кто преодолел Covid-19, приходится потом лечить и последствия болезни. По наблюдениям врачей, после коронавируса у пациентов случаются послеинфекционные осложнения.

Кличко о последствиях Covid-19: у людей случаются инфаркты и выпадают волосы

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

— Наиболее распространенные осложнения — поражение сосудистых систем органов человека. Может развиваться сердечная недостаточность, инфаркты и инсульты. А из-за воздействия на эндокринную систему у больных ухудшается работа щитовидной и поджелудочной желез. Отсюда — тахикардия, отеки, слабость, у некоторых людей — выпадение волос, — сказал Кличко.

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Также, по словам мэра Киева может развиваться или осложняться протекание сахарного диабета. Снижаться слух. Также страдают легкие и из-за поражения сосудов почек развивается почечная недостаточность.

— Восстановление организма после коронавируса происходит не так быстро и не так просто. Особенно сейчас, когда усложнилось течение болезни, а вирус стал более агрессивным, — подытожил Кличко.

Будут ли продлевать карантин в Киеве после 30 апреля пока неизвестно, поскольку все будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом.

Источник: КГГА

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