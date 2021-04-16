Многим из тех, кто преодолел Covid-19, приходится потом лечить и последствия болезни. По наблюдениям врачей, после коронавируса у пациентов случаются послеинфекционные осложнения.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

— Наиболее распространенные осложнения — поражение сосудистых систем органов человека. Может развиваться сердечная недостаточность, инфаркты и инсульты. А из-за воздействия на эндокринную систему у больных ухудшается работа щитовидной и поджелудочной желез. Отсюда — тахикардия, отеки, слабость, у некоторых людей — выпадение волос, — сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева может развиваться или осложняться протекание сахарного диабета. Снижаться слух. Также страдают легкие и из-за поражения сосудов почек развивается почечная недостаточность.

— Восстановление организма после коронавируса происходит не так быстро и не так просто. Особенно сейчас, когда усложнилось течение болезни, а вирус стал более агрессивным, — подытожил Кличко.

Будут ли продлевать карантин в Киеве после 30 апреля пока неизвестно, поскольку все будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом.