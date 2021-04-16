По состоянию на утро 16 апреля в Киеве зафиксировано 1 609 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице обнаружили 183 300 случаев заболевания.

За сутки 49 пациентов умерли от осложнений Covid-19, всего в Киеве зарегистрирован 4 121 летальный случай.

В то же время 1 156 человек преодолели болезнь за последние сутки, за все время — 114 396.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: