В Моршине Львовской области большинство населения одновременно вакцинируют против Covid-19.

О пилотном проект вакцинации МОЗ сообщили в областной администрации.

Как заявил заместитель директора областного центра по эпидемиологическим вопросам Олег Когут, в первой партии вакцины “CoronaVac” для области, 2400 доз выделили для вакцинации жителей Моршина.

Всего в Моршине проживает 4 239 человек.

В департаменте здравоохранения ОГА отмечают, что реализация проекта даст возможность проанализировать эффективность одновременной вакцинации населения в отдельном населенном пункте.

— Моршин является крупнейшим курортным городом в нашей области, который имеет возможности для организации отдыха и реабилитации большого количества людей. Работники Моршинской городского совета и КНП “Моршинская городская больница” проанализировали демографические показатели, состояние заболеваемости Covid-19 и объемы уже проведенной вакцинации и определили, что массовое вакцинирование позволит создать 70% иммунной прослойки, — сказала директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Также он добавил, что для жителей Моршина — это возможность вне очереди вакцинироваться от опасной болезни.

— Ничто не сможет защитить нас от ковида эффективнее, чем прививки, — подытожил Чемерис.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 18 апреля стартуют первые прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer.

Источник: Львовская облгосадминистрация