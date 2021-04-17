Министерство здравоохранения Украины отменило возможность для публичных лиц вакцинироваться остаточными вакцинами от Covid-19.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Прежде чем приехать на эфир я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц из очереди на остаточные дозы. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми смогут вакцинироваться, в частности, публичные лица, — сказал Степанов.

Степанов отметил, что теперь вакцинироваться смогут только те украинцы, которые попадают на первый и второй этап вакцинации.

Covid-паспорта

Украина готова к любому сценарию, что касается введения паспортов вакцинации в Украине. Об этом заявил Максим Степанов 16 апреля.

Он отметил, что Covid-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение Дия.