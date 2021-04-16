Людям, которые сделали прививку вакциной против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech, может понадобиться третья доза вещества.

Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. По его словами, защита от прививки уменьшается со временем.

— Если вы спросите меня, я думаю, что, исходя из этих данных, возникнет необходимость в ревакцинации, — отметил Альберт Бурла.

Как добавил он, повторная иммунизация может быть необходима через 6-12 месяцев после последней инъекции.

Кроме того, директор компании не исключает вариант ежегодной ревакцинации. Пока все эти вопросы обсуждаются.

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Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года продолжается иммунизация населения против вируса, в частности вакциной против коронавируса от Pfizer и BioNTech.

Прививки делают разными веществами и изучают влияние веществ на организм человека.

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Источник: CNN