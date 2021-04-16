Людям, которые сделали прививку вакциной против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech, может понадобиться третья доза вещества.
Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. По его словами, защита от прививки уменьшается со временем.
— Если вы спросите меня, я думаю, что, исходя из этих данных, возникнет необходимость в ревакцинации, — отметил Альберт Бурла.
Как добавил он, повторная иммунизация может быть необходима через 6-12 месяцев после последней инъекции.
Кроме того, директор компании не исключает вариант ежегодной ревакцинации. Пока все эти вопросы обсуждаются.
Вакцинация против коронавируса
В мире с декабря 2020 года продолжается иммунизация населения против вируса, в частности вакциной против коронавируса от Pfizer и BioNTech.
Прививки делают разными веществами и изучают влияние веществ на организм человека.
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Источник: CNN