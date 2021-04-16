Глава Минздрава Максим Степанов считает, что Украина как можно скорее должна начинать разработку собственных вакцин от коронавируса.

По мнению Степанова, если начать прямо сейчас, первые образцы вакцин Украина получит через три года.

— Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет, но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять, но надо начинать, — отметил министр во время выступления в парламенте.

Также, по мнению Степанова, если бы созданием производства вакцин начали заниматься пять лет назад, сейчас Украина не имела бы с этим проблем.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

Прививки сывороткой от Pfizer в Украине начнут делать с 18 апреля, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, 17 апреля будет осуществляться распределение и транспортировка 29 тыс. доз по областными складам.

Напомним, что первая партия препарата производства Pfizer прибыла в Украину 16 апреля в рамках глобальной инициативы COVAX.