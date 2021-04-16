Уровень госпитализаций с Covid-19 превышен в 22 регионах Украины

Показатель госпитализаций пациентов с Covid-19 в Украине, которых доставляют в больницы, превышает пороговое значение в 22 регионах.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Так, за последнюю неделю показатель госпитализации снизился в Закарпатской области до 40,2 госпитализации на 100 тыс. населения, в Ивано-Франковской — до 49,4, в Кировоградской — 47,1.

Самые высокие показатели в Хмельницкой области — 125,4, в Черниговской — 97,7, в Сумской — 91,2, в Николаевской — 90,0.

В то же время самый высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 15 апреля в Киеве — 78,2%, в Одесской области — 73,2%, во Львовской — 72,9%, в Николаевской — 72,4%, Киевской — 71,5% (при определенном показателе 65%).

По данным Минздрава, за неделю в Украине обнаружили 103 621 новый случай коронавируса, 30 122 человек госпитализированы, 2 741 болезни стал смертельным.

Карантин в Украине

По состоянию на 16 апреля 2021 году в 12 областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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