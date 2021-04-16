В настоящее время ВОЗ одобрены следующие вакцины от коронавирусной инфекции: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, CoronaVac/Sinovac, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson.

Первые три вакцины – AstraZeneca, а точнее ее лицензированный аналог CoviShield, BioNTech/Pfizer, CoronaVac/Sinovac — уже зарегистрированы в Украине. Есть предпосылки для ввоза в нашу страну NovaVax.

Велись также переговоры о поставке американской Moderna. Однако чем дело закончилось — пока неизвестно.

Поскольку мы не знаем, какие еще вакцины “украинизируются” в будущем, давайте поближе познакомимся с основными характеристиками каждой из них.

Отметим, что название каждого препарата условно. В том смысле, что оно созвучно названию компании, которая его производит. В скобках мы указываем официальное обозначение вакцины, которое можно видеть непосредственно на флаконе.

Но для начала, при помощи и поддержке молодого украинского микробиолога, кандидата биологических наук, младшего научного сотрудника Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины Даниила Алексеенка, предлагаем небольшой ликбез по типам вакцин.

Чтобы более-менее представлять принцип действия той или иной вакцины от Covid-19, нужно хотя бы базово понимать основополагающие подходы к их созданию.

Итак, есть три основных типа вакцин от коронавируса: инактивированная, вирусная векторная и РНК-вакцина.

Для создания инактивированной вакцины используют мертвые болезнетворные вирусы или бактерии. Их умерщвляют (или инактивируют) в специальных лабораториях разными способами: при помощи химии, высоких температур, радиации.

Кстати, вакцины от гриппа и полиомиелита созданы именно таким способом. Для иммунизации нужно две-три дозы такого препарата.

Для получения вирусной векторной вакцины используют вполне безобидный, но соответствующим образом закодированный вирус. Его главная миссия заключается в векторной доставке в наши клетки определенного специфического белка того или иного микроорганизма.

Для чего? А чтобы спровоцировать иммунный ответ организма человека, но при этом не вызвать саму болезнь. Именно благодаря такому методу в достаточно сжатые сроки появилась в свое время вакцина против Эболы.

В основе создания РНК-вакцины имеем не мертвые или полуживые микроорганизмы, а достаточно сложное генетическое превращение.

Происходит оно примерно так: ДНК видоизменяют в информационную РНК, которую затем используют для получения нужного белка, который иммунная система нашего организма должна распознать и дать на него иммунный ответ.

Кстати, в доковидные времена эта весьма продвинутая техника создания вакцин долго буксовала на стадии клинических исследований. Пандемия Covid-19 на космических скоростях ускорила процесс ее перехода на фармацевтические мощности.

AstraZeneca (AZD1222)

Векторная вакцина – продукт сотрудничества ученых британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В основе вакцины — абсолютно неопасный для человека аденовирус обезьяны.

AstraZeneca можно сберегать достаточно долго при температуре 1-7°C. И этим она выгодно отличается от РНК-вакцин. Вакцину не особо советуют людям старше 50 лет. Во всяком случае до тех пор, пока не будут получены исчерпывающие данные о применении препарата в отношении именно данной возрастной категории.

Вакцину вводят в два приема, внутримышечно, с перерывом 30 дней.

В феврале 2021 года компания AstraZeneca опубликовала свежие данные своих исследований, согласно которым после первой дозы достигается эффект защиты 75%, после второй – 83%.

В Украине AstraZeneca известна под именем своего лицензированного аналога CoviShield, который нам поставляет Индия. Данный препарат, разумеется, одобрен ВОЗ.

CoviShield также вводят в два этапа, с промежутком 4-12 недель. Хранить ее достаточно комфортно: в холодильнике, при температуре от 1-7°C.

В первом полугодии 2021-го Украина должна была получить порядка 3,5 миллиона доз вакцины CoviShield. Всего же, по данным компании-производителя брендового препарата AstraZeneca, в течение года она способна произвести порядка трех миллиардов доз вакцины.

Цена одной дозы вакцины AstraZeneca — $4 (порядка 112 грн); одной дозы CoviShield — $3 (порядка 81 грн).

BioNTech/Pfizer (тозинамеран или BNT162b2)

РНК-вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer.

Зарегистрированная в Украине, вакцина рекомендована для пациентов начиная с 16-летнего возраста. Здесь напомним, что вакцины для младшей возрастной группы пока не существует. Хотя в этом направлении и ведутся усиленные полномасштабные исследования.

Требуется две дозы. Интервал – 21 день.

Препарат показывает хорошие результаты. Уже после первой дозы эффективность защиты достигает 95%. И этот вау-показатель убедительно компенсирует достаточно сложные условия хранения вакцины, требующие специального оборудования, способного поддерживать температуру -70°C.

Среди побочных эффектов серьезных осложнений не отмечалось. При этом BioNTech/Pfizer пока не рискуют вводить людям с ранее проявлявшейся аллергией на другие вакцины.

В 2021 году BioNTech/Pfizer намерены приготовить 1,2 миллиарда доз.

Цена одной дозы Pfizer/BioNTech – €15,5 (525 грн).

Moderna (mRNA-1273)

Продукт американской компании Moderna является РНК-вакциной. Ее назначают взрослым, начиная с 18 лет.

Прививают внутримышечно. Необходимое количество – две дозы с промежутком 30 дней.

После разморозки вакцина Moderna сохраняет свои качества в течение 30 дней при температуре 2-8 °C.

Эффект защиты от коронавирусной инфекции достаточно высокий – свыше 90%.

Выявлены побочные эффекты, схожие с симптомами COVID-19: лихорадка, вялость, головная боль, боль в суставах. Есть также клинические сведения о довольно тяжелых состояниях после первой прививки, вплоть до госпитализации.

— Крайне важно отметить, что посетить перед прививкой врача следует в обязательном порядке. Независимо от того, какую вакцину от коронавируса вы выбрали. Особенно это важно знать беременным и людям, страдающим аллергическими реакциям, а также тяжелыми фоновыми заболеваниями: сердечно-сосудистой недостаточностью, сахарным диабетом, хронической печеночной недостаточностью и т.д., — настаивает Даниил Алексеенко.

В Украине Moderna не зарегистрирована. Во всяком случае пока.

Цена одной дозы вакцины Moderna – от $25 до $35 (порядка 700 – 1035 грн).

Johnson & Johnson (Janssen Ad26.CoV2.S)

Еще одна векторная вакцина от Covid-19 родом из Соединенных Штатов Америки. Ее производитель Johnson & Johnson предложила миру препарат, который нужно прививать внутримышечно всего один раз. И в этом его несомненное преимущество.

Как и в доказанной эффективности защиты от тяжелого течения болезни с необходимостью в госпитализации. А именно – около 70%.

Возрастная группа для этой вакцины – от 18 лет.

Внушающие оптимизм результаты показало применение вакцины Johnson & Johnson в отношении людей, страдающих сопутствующими заболеваниями. Такими, к примеру, как повышенное кровяное давление, патология легких, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет.

Но побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson схожи с легкой формой коронавирусной инфекции: боли в мышцах и суставах, головная боль, тошнота, лихорадка. Могут даже включиться признаки тяжелой аллергической реакции: сыпь на коже, отеки слизистой горла, учащенное сердцебиение, головокружение.

В 2021 году Johnson & Johnson намерены произвести один миллиард доз вакцины, изготовленной на предприятиях, расположенных в США, Европе, Индии, Южной Африке.

Цена одной дозы вакцины Johnson & Johnson — $10 (270 грн).

NovaVax (NVX-CoV2373)

Векторная вакцина производства американской компании NovaVax в качестве базовой составной содержит специфический белок Covid-19, который выращивают в клетках насекомых. Плюс – специальный комплекс веществ (адъювант) для усиления иммунного ответа организма.

Третья стадия клинических исследований, проведенных компанией, показала эффективность защиты порядка 90%.

Количество необходимых доз – две. Условия хранения вакцины — 2-8°C.

Возрастная категория – 18+. При этом хорошие результаты препарат показал у людей старше 60 лет.

Отмеченные побочные эффекты были одинаково зафиксированы как в плацебо-группе, так и у тех, кто был привит данной вакциной. Опубликованы данные о поставках в Украину порядка 15 млн. доз вакцины NovaVax, начиная с июля 2021 года.

Цена одной дозы NovaVax — $3 (83 грн)

CoronaVac

Единственная пока вакцина от коронавируса, имеющая оригинальное название. Хотя в некоторых источниках проходит под именем ее производителя — китайской компании SinoVac Biotech.

Вакцина инактивированная, то есть создана на основе неживых вирусов. Возрастные ограничения – классические: от 18 лет и старше.

Эффективность защиты CoronaVac дает разные показатели, в зависимости от страны, где вакцину применяли: от 50 до 91%. Количество необходимых доз – две внутримышечно.

Условия хранения — температура 2-8°C.

Серьезных побочных эффектов не зафиксировано. Наиболее заметный из всех – повышенная температура в течение нескольких дней.

Известно, что Украина выразила официальное намерение закупить 1,9 миллиона доз CoronaVac по цене одной дозы — $18 (502 грн).

Следует отметить, что все перечисленные выше вакцины, несмотря на их широкое практическое применение, все еще находятся в стадии исследования. Окончательно закрыть вопрос ученым не позволяют и побочные эффекты, и недостаточная защита от грозной болезни, и, конечно же, появление новых штаммов ее возбудителей.

Мы будем держать вас в курсе всех новейших изысканий в этом направлении. А пока напоминаем: лекарства от Covid-19 не существует, а вакцинация – единственный эффективный способ профилактики и предупреждения коронавирусной болезни.

Мы готовы к введению Covid-паспортов — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что государство готово к любому сценарию, что касается введения паспортов вакцинации в Украине.

Накануне Степанов заявлял, что Covid-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение Дия.