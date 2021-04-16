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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Черновицкой области готовятся к послаблению карантина – Минздрав

В Черновицкой области начинают готовится к послаблению карантинных ограничений вслед за Ивано-Франковской и Закарпатской.

люди в масках

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе “часа вопросов” к правительству в Верховной Раде 16 апреля.

— Две области из трех, где ситуация была самой сложной – Закарпатская и Ивано-Франковская уже вышли из “красного” уровня эпидопасности. Черновицкая готовится к послаблению карантинных ограничений. Другие области демонстрируют стабилизацию ситуации и тенденцию к снижению уровня госпитализаций, — сказал он.

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При этом Степанов подчеркнул, что напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и Киеве.

В Украину поступили первые 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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