В Черновицкой области начинают готовится к послаблению карантинных ограничений вслед за Ивано-Франковской и Закарпатской.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе “часа вопросов” к правительству в Верховной Раде 16 апреля.

— Две области из трех, где ситуация была самой сложной – Закарпатская и Ивано-Франковская уже вышли из “красного” уровня эпидопасности. Черновицкая готовится к послаблению карантинных ограничений. Другие области демонстрируют стабилизацию ситуации и тенденцию к снижению уровня госпитализаций, — сказал он.

При этом Степанов подчеркнул, что напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и Киеве.

В Украину поступили первые 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.