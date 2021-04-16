В Канаде в перечень редких побочных эффектов AstraZeneca внесли тромбы

Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь между вакцинацией препаратом от фармацевтических компаний AstraZeneca и Covishield и образованием тромбов.

В заявлении департамента говорится, что в стране провели независимый анализ научных данных. После детального анализа пришли к выводу, что редкие случаи образования тромбов могут быть связаны с вакцинацией этими препаратами.

Отмечается, что департамент Канады обновил информацию в инструкции к препарату, чтобы предупредить граждан о возможных побочных последствиях и симптомах после вакцинации.

В департаменте также отметили, что в Канаде на данный момент не вводят новые ограничения на использование вакцины. В случае, если у человека, который получил прививку, возникнут тромбы, то в департаменте советуют обратиться к врачу и провести лечение по его рекомендациям.

Тромбоз после вакцинации

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, образование тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca нужно считать крайне редким побочным эффектом.

По их данным, сочетание тромбов с низким уровнем тромбоцитов в крови фиксировалось очень редко. Общая польза вакцины в предотвращении Covid-19 превышает риск побочных эффектов.

В то же время ЕМА просит людей, которые вакцинировались препаратом AstraZeneca, помнить о возможности образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в редких случаях в течение двух недель после прививки.

Источник: Департамент здравоохранения Канады