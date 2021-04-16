Индийский штамм Covid-19 с двумя ключевыми мутациями, теперь известный как “B.1.617”, уже обнаружен в США, Германии, Великобритании, Австралии и Сингапуре.

Новый штамм коронавируса с двойной мутацией был обнаружен в Индии после того, как были идентифицированы образцы слюны, взятой у людей в Махараштре, Дели и Пенджабе.

Этот штамм особенно широко распространен в Махараштре, но его частота была очень низкой.

На данный момент проходят экспериментальные анализы, чтобы установить, насколько опасен индийский штамм Covid-19.

Об обнаружении индийского штамма стало известно в конце марта 2021 года. Агенство Reuters со ссылкой на Минздрав Индии сообщало, что новый штамм имеет двойную мутацию. Однако на тот момент не было достаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 18 апреля стартуют первые прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer.

Источник: The New Indian Express