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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от Covid-19 — Степанов

По состоянию на 16 апреля Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по проплаченными контрактам без учета инициативы СOVAX.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

— Только в этом полугодии по проплаченными контрактам без учета инициативы СOVAX мы уже должны были получить 3,9 млн доз вакцин, но контракты и поставки срываются во всем мире. Правительства запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт, — отметил министр.

Также он добавил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. А правительство Индии приостановило поставки 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca в Украину.

— В контексте этого хочу спросить, сколько еще должно пройти времени, чтобы все поняли сложности с поставками вакцин в Украину и как мы можем или не можем на это влиять, — добавил он.

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Кроме того, 16 апреля в Украину поступили первые 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

По словам Степанова, Украина также ожидает поставки 1,7 млн доз вакцин от Sinovac Biotech в конце апреля.

Прививки этой вакциной получат люди, которые находятся в домах престарелых, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы и военные.

Фото: УНИАН

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