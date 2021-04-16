Несмотря на свидетельства того, что Covid-19 не часто убивает маленьких детей, в Бразилии от вируса уже умерли более тысячи младенцев.

По мнению экспертов, синдром, который может развиться у детей до шести недель после заражения коронавирусом, встречается редко. Но ведущий эпидемиолог доктор Фатима Мариньо из Университета Сан-Паулу говорит, что во время пандемии наблюдает больше случаев MIS, чем когда-либо.

Она уверяет, что бытует заблуждение, что дети не рискуют заразиться Covid-19. Исследование показало, что от вируса уже пострадало большое количество детей и младенцев.

Так, например, в Бразилии врач отказался проверить на Covid-19 годовалого малыша, заявив родителям, что его симптомы не соответствуют профилю коронавируса. Через два месяца мальчик умер от осложнений, вызванных болезнью.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, с февраля 2020 года по 15 марта 2021 года от Covid-19 умерли по меньшей мере 852 ребенка в возрасте до девяти лет, в том числе 518 детей в возрасте до одного года. Но, по оценкам доктора Мариньо, реальный показатель смертности вдвое выше. Статистика по заболеваемости в несколько раз занижена.

Одной из проблем, которая провоцирует высокую смертность среди детей, является отсутствие тестирования. К тому же у детей, страдающих от Covid-19, легче не заметить или неправильно диагностировать симптомы, поскольку у них болезнь, как правило, проявляется иначе.

Индийский штамм Covid-19 с двумя ключевыми мутациями, теперь известный как “B.1.617”, уже обнаружен в США, Германии, Великобритании, Австралии и Сингапуре.