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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Украину поступила первая партия вакцины Pfizer

В Украину поступили первые 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Украину поступила первая партия вакцины Pfizer

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. В 10.14 в аэропорту Киев приземлился грузовой самолет вместе с 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

Груз встретили главный санитарный врач Виктор Ляшко вместе с представителями ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Это первая поставка этой вакцины в рамках инициативы Covax. Всего к концу года в Украине должны доставить 947 тис. 700 доз вакцины Pfizer.

Ранее Виктор Ляшко отмечал, что 117 тыс. доз вакцины Pfizer получат люди, которые находятся в домах престарелых, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.

В Украину поступила первая партия вакцины Pfizer

Вакцина Pfizer

Вакцина, которая прибыла в Украину, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала этот препарат под названием Comirnaty для экстренного использования. Его вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Подробнее о вакцине Pfizer читайте на Фактах ICTV.

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