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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцина AstraZeneca безопасна, несмотря на определенные побочные эффекты — эксперт

Несмотря на некоторые побочные эффекты, вакцина AstraZeneca остается безопасной и эффективной в защите от коронавируса.

вакцина коронавирус

Об этом заявила главный научный советник департамента здравоохранения Канады Суприя Шарма во время брифинга в Оттаве.

По ее словам, риск возникновения побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca очень мал. В то же время сохраняется риск инфицирования и осложнения Covid-19, что приводит к госпитализации и в некоторых случаях — смерти.

— Департамент здравоохранения Канады уверяет, что вакцина AstraZeneca остается безопасной и эффективной в защите от Covid-19 и ее преимущества преобладают над рисками, — отметила Шарма.

Она посоветовала канадцам как можно скорее сделать плановую прививку доступным препаратом, так как количество случаев Covid-19 в стране растет.

— Чем дольше вы ждете, чтобы получить вакцину, чем дольше вы будете не защищены, — добавила эксперт.

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Кроме того, департамент здравоохранения Канады подтвердил возможную связь между вакцинацией препаратом от фармацевтических компаний AstraZeneca и Covishield и образованием тромбов.

Также они обновили информацию в инструкции к препарату, чтобы предупредить граждан о возможных побочных последствиях и симптомы после прививки.

В департаменте добавили, что не будут вводить новые ограничения по этому препарату. Однако в случае ухудшения состояния после вакцинации, эксперты советуют сразу обращаться к врачу.

Фото: Depositphotos

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